В Алтайском крае получить посылку на почте теперь можно без бумажной волокиты

«Почта России» внедрила сервис «Электронная доверенность» на сайте или в мобильном приложении компании. Теперь для получения посылок и писем не нужно предъявлять бумажную доверенность, сообщили в пресс-службе УФПС Алтайского края.

Оформить документ сроком до одного года можно за несколько минут — достаточно знать мобильный номер телефона доверенного лица, у которого оформлена простая электронная подпись и согласие с условиями сервиса в Личном кабинете.

Электронную подпись можно заказать в любом почтовом отделении или онлайн на сайте Госуслуг.

После успешного оформления доверенное лицо получит SMS. Получение отправлений по электронной доверенности доступно по коду из этого сообщения либо по паспорту.

Отменить доверенность или изменить срок ее действия также можно в любое время в Личном кабинете.

Ранее сообщалось, что жители Алтайского края могут записаться в почтовые отделения онлайн.