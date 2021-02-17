Жителям Алтайского края предлагают «более рационально» ходить на почту

Жители Алтайского края могут записаться в почтовые отделения онлайн. Услугу уже протестировали в 12-ти крупных отделениях, рассказали в пресс-службе краевого УФПС.

Записаться в 76 отделений почтовой связи. Онлайн запись доступна как на официальном сайте Почты России, так и в мобильном приложении — нужно выбрать раздел «запись в почтовое отделение», ближайший адрес почты и удобное время (не позднее чем за час до визита).

Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки.

Запись можно отменить или перенести время.

Такую услугу запустили еще в мае 202 года и начали тестирование с 12 отделений. Потом их число увеличили, так как сервис оказался востребованным.

«В 2020 году более 11 тыс. своих визитов жители края спланировали заранее, с помощью нашего сервиса. Около 8 тыс. записей клиенты оформили в мобильном приложении Почты России, чуть более 3 тыс. — на официальном сайте компании. Предварительная запись более рационально организует весь производственный процесс», — отметил директор УФПС Алтайского края Александр Вервицкий.

Ранее стали известны самые популярные цифровые услуги у алтайского бизнеса в 2020 году.