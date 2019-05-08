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В Алтайском крае повысили тарифы на сжиженный газ

С 1 июля цены на сжиженный газ в Алтайском крае повысятся на 1,4% к цене, установленной на 1 января 2019 года, сообщает управления края по госрегулированию цен и тарифов. При этом сжиженный газ в регионе подорожал и в начале текущего года.

Газ.
Газ.
СС0

Основной причиной увеличения розничных цен на газ является индексация затрат на основные составляющие цены, поясняет сайт ведомства. В 2019 году изменение цены сжиженного газа для населения проходит в два этапа — с 1 января (в связи с повышением ставки НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%) и с 1 июля.

С 1 января цена повысилась на 1,7%. С 1 июля повысится еще на 1,4% (относительно цен января 2019 года). Новые цены на сжиженный газ, реализуемый населению Алтайского края для бытовых нужд, утверждены решением управления по тарифам от 24 апреля 2019 года № 64.

Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, включает в себя оптовую цену на газ, эксплуатационные затраты и НДС (налог на добавленную стоимость).

Розничные цены на сжиженный газ.
Розничные цены на сжиженный газ.
www. altaitarif22.ru
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