C 1 июля в Алтайском крае вырастут цены на природный газ

Управление края по госрегулированию цен и тарифов утвердило цены на природный газ с 1 июля 2018 года. Газ для населения подорожает на 2,7-2,9% для разных территорий региона.
Новые розничные цены на природный газ утверждены решением от 27 июня 2018 года.
Цена газа, поступающего по газопроводу "Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск" (участок 87 км – Горно-Алтайск), с 1 июля увеличится с 7,138 до 7,33 рублей за кубометр, или на 2,7%.
По этой цене будут платить за природный газ Белокуриха, Бийск, Алтайский (два сельсовета), Бийский (два сельсовета), Зональный (три), Красногорский (два), Смоленский и советский районы.
Для остального населения цена возрастет с 6,062 до 6,24 рублей за кубометр, или на 2,9%.
По этим ценам будут платить Барнаул, Новоалтайск, Калманский район (Зимаревский и Новоромановские сельсоветы), Косихинский район (Глушинский, Контошинский, Косихинский, Налобихинский и Полковниковский сельсоветы), 11 сельсоветов Павловского района (включая сам Павловский), 17 - Первомайского района, 10 Тальменского и четыре Троицкого.
Подчеркнем, что это — цены именно природного газа. А вот сжиженный газ для населения в 2018 году не подорожает — цены сохранятся на уровне 2017 года. Такое решение приняло управление по тарифам еще в мае (№55).
Подорожают с 1 июля и другие коммунальные ресурсы. Например, тепло в Барнауле станет дороже на 4,05-5,2% (в зависимости от поставщика), холодная вода на 0,8-0,86%, водоотведение на 3,2%, горячая вода на 3,8-4,5%.
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