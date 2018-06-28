C 1 июля в Алтайском крае вырастут цены на природный газ

Новые розничные цены на природный газ утверждены решением от 27 июня 2018 года.

Цена газа, поступающего по газопроводу "Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск" (участок 87 км – Горно-Алтайск), с 1 июля увеличится с 7,138 до 7,33 рублей за кубометр, или на 2,7%.

По этой цене будут платить за природный газ Белокуриха, Бийск, Алтайский (два сельсовета), Бийский (два сельсовета), Зональный (три), Красногорский (два), Смоленский и советский районы.

Для остального населения цена возрастет с 6,062 до 6,24 рублей за кубометр, или на 2,9%.

По этим ценам будут платить Барнаул, Новоалтайск, Калманский район (Зимаревский и Новоромановские сельсоветы), Косихинский район (Глушинский, Контошинский, Косихинский, Налобихинский и Полковниковский сельсоветы), 11 сельсоветов Павловского района (включая сам Павловский), 17 - Первомайского района, 10 Тальменского и четыре Троицкого.

Подчеркнем, что это — цены именно природного газа. А вот сжиженный газ для населения в 2018 году не подорожает — цены сохранятся на уровне 2017 года. Такое решение приняло управление по тарифам еще в мае (№55).

Подорожают с 1 июля и другие коммунальные ресурсы. Например, тепло в Барнауле станет дороже на 4,05-5,2% (в зависимости от поставщика), холодная вода на 0,8-0,86%, водоотведение на 3,2%, горячая вода на 3,8-4,5%.



