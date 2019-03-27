В Алтайском крае появится сразу два «мусорных» экотехнопарка

На территории региона появятся сразу два экотехнопарка. Это кластеры, в которых будут выполнять весь цикл переработки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом 26 марта в АКЗС рассказал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

Два экотехнопарка предусмотрены в новой редакции территориальной схемы обращения с отходами. Ее актуализируют до 28 марта.

В действующей редакции схемы, опубликованной на сайте алтайского минприроды, пока значится только один экотехнопарк. Предполагается, что он появится в Барнауле. Где построят второй — Попрядухин не уточнил.

Министр также рассказал депутатам, что в регионе организуют сеть межмуниципальных зональных центров (МЗЦ). В них войдут участки размещения, сортировки и утилизации отходов. МЗЦ будет 10, они должны появиться в Славгороде, Зудилово, Волчихе, Павловске, Благовещенке, Смоленском, Хабарах и Ключах Троицкого района. Сразу два МЗЦ появятся в Усть-Пристанском районе — в Романово и Троицке.

Кроме этого в Алтайском крае построят 21 мусоросортировочный комплекс и 5 объектов по утилизации отходов (в Бийске, Рубцовске, Кытманово, Алейске и Камне-на-Оби).

Все это позволит региону к 2024 году утилизировать 25% ТКО, а еще 35% - перерабатывать.

Пока же в крае практически нет инфраструктуры системы обращения с отходами. На строительство планируемых объектов потребуется 12,5 млрд рублей.

Владимир Попрядухин,

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:

Пока ни один уровень бюджета не подтвердил свою готовность участвовать в финансировании программного документа.

Напомним, схему приняли в ходе мусорной реформы. О том, почему в муниципалитетах Алтая ее считают провальной, читайте в нашем материале.