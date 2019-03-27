В Алтайском крае появится сразу два «мусорных» экотехнопарка

Два экотехнопарка предусмотрены в новой редакции территориальной схемы обращения с отходами. Ее актуализируют до 28 марта.
В действующей редакции схемы, опубликованной на сайте алтайского минприроды, пока значится только один экотехнопарк. Предполагается, что он появится в Барнауле. Где построят второй — Попрядухин не уточнил.
Министр также рассказал депутатам, что в регионе организуют сеть межмуниципальных зональных центров (МЗЦ). В них войдут участки размещения, сортировки и утилизации отходов. МЗЦ будет 10, они должны появиться в Славгороде, Зудилово, Волчихе, Павловске, Благовещенке, Смоленском, Хабарах и Ключах Троицкого района. Сразу два МЗЦ появятся в Усть-Пристанском районе — в Романово и Троицке.
Кроме этого в Алтайском крае построят 21 мусоросортировочный комплекс и 5 объектов по утилизации отходов (в Бийске, Рубцовске, Кытманово, Алейске и Камне-на-Оби).
Все это позволит региону к 2024 году утилизировать 25% ТКО, а еще 35% - перерабатывать.
Пока же в крае практически нет инфраструктуры системы обращения с отходами. На строительство планируемых объектов потребуется 12,5 млрд рублей.
Владимир Попрядухин,
министр природных ресурсов и экологии Алтайского края:
Пока ни один уровень бюджета не подтвердил свою готовность участвовать в финансировании программного документа.
Напомним, схему приняли в ходе мусорной реформы. О том, почему в муниципалитетах Алтая ее считают провальной, читайте в нашем материале.