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В Алтайском крае с 1 июля подорожают льготные проездные

Льготные проездные на общественный транспорт для ветеранов труда, инвалидов, «чернобыльцев» и других категорий граждан подорожали в Алтайском крае с 300 до 330 рублей. С 15 июня они продаются уже по этой цене.

Электронный проездной.
Электронный проездной.
Михаил Хаустов

Постановление правительства края, повысившее цены, губернатор Виктор Томенко подписал еще 29 мая. Накануне подписания власти объясняли, что повышение предпринято «с целью сохранения транспортной доступности для льготников».

Льготный проездной дает право на проезд на муниципальных автобусных маршрутах и в городском электротранспорте. Им могут воспользоваться несколько категорий граждан:

федеральные льготники — инвалиды, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», «семипалатинцы» и другие,

краевые льготники — ветераны труда, труженики тыла, жертвы политических репрессий, лица, сопровождающие детей-инвалидов.

Выпадающие доходы перевозчикам, согласно постановлению правительства края № 91, должны компенсироваться из бюджета края, исходя из числа проданных проездных и их стоимости.

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