В Алтайском крае уже 10 лет не могут достроить поликлинику

В селе Ребриха поликлинику должны были построить еще в мае прошлого года. Но пока что на месте стоит только бетонный скелет без крыши, сообщает telegram-канал «Народный фронт».

О том, что будут строить поликлинику, заявили еще около десяти лет назад. Однако работы начали только в 2020 году. Изначальная стоимость контракта составила 277 млн рублей.

В сроки не укладывались, поэтому перенесли дату открытия на январь 2024 года. Но на данный момент, по словам общественников, работы не ведутся, и в срок снова не смогут уложиться. При этом спустя три года стоимость выросла почти на 100 млн рублей.

Отмечается, что стройка затягивается из-за проблем с земельным участком, который граничит с Ребрихинским лесничеством, где работы запрещены.

Общественники отправили обращение к правительству края.

Ранее сообщалось, что жители вышли на протест из-за строительства нового ЖК.