Нерестовый запрет на ловлю рыбы начнет действовать в Алтайском крае с 20 апреля, предупредили в Минприроды региона.

Запрет вводят каждый год, чтобы сохранить популяцию рыбы. Нарушение расценивают как браконьерство и преследуют по закону.

В Алтайском крае нельзя будет заниматься нерестовой рыбалкой в Оби, ее притоках и пойменных объектах с 20 апреля по 20 мая.

С 25 апреля по 25 мая запрет распространится на озера региона, а также копанцы, соединяющие озера с полями.

С 25 апреля по 10 июня нерестовую ловлю рыбы запретят в Новосибирском водохранилище в пределах Алтайского края.

Рыбакам-любителям также напоминают про запретные сроки с 15 апреля по 15 июля на реках Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей и Чумыш и с 15 октября по 10 июня на зимовальных ямах.

Ранее за ловлю краснокнижного осетра сибиряк заплатил штраф более 300 тыс. рублей.