16 марта
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Происшествия

Дорогая рыбалка. За краснокнижного осетра сибиряк выложил более 300 тыс. рублей

Житель Новосибирска заплатил больше 300 тыс. рублей за то, что поймал краснокнижного осетра, сообщает НГС.

Осетр.
Осетр.
СС0

Его остановили сотрудники ГИБДД, когда возвращался с рыбалки с уловом. В багажнике они обнаружили сибирского осетра (занесен в Красную книгу РФ, — прим.Ред.).

Мужчину осудили и приговорили к году исправительных работ (условно), а также возместить ущерб 320 тыс. рублей. Но штраф мужчина вовремя не оплатил, поэтому судебные приставы начали исполнительное производство.

На имущество рыбака наложили арест и запретили ему выезжать из России. В итоге мужчина выплатил 320 тыс. рублей штрафа и 24 тыс. исполнительского сбора.

Ранее сибирские браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей. Сотрудники полиции задержали организатора и 11 членов группы по подозрению в незаконной добыче и обороте рыбы, занесенной в Красную книгу. Она орудовала в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Рыбу ловили в реках Обь, Кеть и Чулым.

Также браконьер на Алтае наловил краснокнижной рыбы на 110 тыс. рублей.

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