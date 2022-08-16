Сибирские браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей

Группа браконьеров промышляла добычей краснокнижной рыбы и черной икры в Томской области. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Сотрудники полиции задержали организатора и 11 членов группы по подозрению в незаконной добыче и обороте рыбы, занесенной в Красную книгу. Она орудовала в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Рыбу ловили в реках Обь, Кеть и Чулым.

Чтобы придать своим действиям законный вид, преступники создали и зарегистрировали компанию.

Правоохранители провели обыски в ресторанах, складских помещениях рынков, а также по местам проживания участников группы и в их автомобилях. Они изъяли более 1,5 тыс. особей стерляди, 100 сибирских осетров, 8 нельм и 20 килограммов черной икры. Также полицейские обнаружили орудия улова и деньги, свидетельствующие о преступлении.

По предварительной информации, сумма ущерба может превышать 30 млн рублей.

В отношении браконьеров возбудили уголовное дело. Подозреваемые дали признательные показания. Их отпустили под обязательство о явке.

Ранее браконьер на Алтае наловил краснокнижной рыбы на 110 тыс. рублей.