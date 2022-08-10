10 августа
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Происшествия

Браконьер в Барнауле наловил краснокнижной рыбы на 110 тыс. рублей

Браконьер выловил из Оби рыбу, которая занесена в Красную книгу Алтайского края. Об этом рассказали в МВД по Сибирскому федеральному округу.

Стерлядь.
Стерлядь.
сибфоут.мвд.рф

60-летний барнаулец выловил 24 экземпляра стерляди, занесенной в Красную книгу Алтайского края. Он использовал запрещенные орудия лова — два перемета с 16 крючками.

«Своими действиями подозреваемый нанес ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в сумме почти 110 тысяч рублей. Незаконно добытые биоресурсы и орудия промысла у браконьера изъяты», — рассказали в ведомстве.

На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Сибири поймали водителя с 82 краснокнижными осетрами на 13 млн рублей.

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