В Сибири поймали водителя с 82 краснокнижными осетрами на 13 млн рублей

«При проверке документов полицейские обратили внимание, что в салоне машины находятся мешки, укрытые покрывалом. Мужчина пояснил полицейским, что в них находится рыба кострюк, однако необходимые для перевозки документы у него отсутствовали. Сотрудники полиции в составе следственно-оперативной группы изъяли 82 экземпляра рыб», — говорится в релизе МВД РФ.

Обнаруженная рыба — это сибирский осетр, который занесен в Красную книгу РФ. По предварительным данным, ущерб, причиненный государству, превышает 13 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сибири чиновники Росрыболовства на служебных лодках ловили стерлядь и осетра.

Рыбу передавали сотруднику аэропорта Подкаменная Тунгуска, который помогал без оформления документов транспортировать деликатесы в Красноярск.

Начальника лишили свободы на 5 лет и 10 месяцев, а инспектора — на 5 лет. Также оштрафовали на 700 тыс. рублей и 500 тысяч соответственно.