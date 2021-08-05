В Сибири чиновники Росрыболовства на служебных лодках ловили стерлядь и осетра

В Красноярском крае осудили бывшего начальника и экс-инспектора одного из отделов местного Росрыболовства, сообщает Восточное межрегиональное СК на транспорте.

В 2015 году работники Енисейского территориального управления Росрыболовства создали преступную группу.

«Занимались незаконной добычей, хранением, перевозкой и продажей особо ценных водных биологических ресурсов», — рассказали в ведомстве.

Чиновники вылавливали осетра и стерлядь, занесенных в Красную книгу РФ.

При этом, как уточнили в СК, применяли запрещенные приемы лова, а также принадлежащие Росрыболовству лодки.

Рыбу передавали сотруднику аэропорта Подкаменная Тунгуска, который помогал без оформления документов транспортировать деликатесы в Красноярск.

Начальника лишили свободы на 5 лет и 10 месяцев, а инспектора — на 5 лет. Также оштрафовали на 700 тыс. рублей и 500 тысяч соответственно.

Ранее в Красноярском крае на даче брата начальника Рыбнадзора нашли туши убитых животных.