В алтайском Минпромэнерго рассказали, готова ли злополучная ТЭЦ в Яровом к отопительному сезону и когда там дадут тепло в дома

По словам Вячеслава Химочки, в Яровом все работы идут по плану.
Так, здесь полностью выполнили ремонт котла № 10, который сейчас уже находится под нагрузкой. Кроме того, отремонтировали котел № 7, здесь провели опрессовку, а сейчас котел проходит обмуровку. Ремонт котла № 9 выполнили на 45%.
Также Химочка упомянул о запасах топлива в городе. По словам министра, его должно хватить на полгода. В городе накопили 41,8 тыс. тонн угля при нормативе в 6,1 тыс.тонн.
Отопительный сезон в Яровом начнется 26 сентября.