22 сентября
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В алтайском Минпромэнерго рассказали, готова ли злополучная ТЭЦ в Яровом к отопительному сезону и когда там дадут тепло в дома

На заседании правительства глава Минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка рассказал о подготовке отопительного сезона в Яровом, где ранее объявляли режим ЧС из-за аварий в городской котельной.

ТЭЦ в Яровом.
ТЭЦ в Яровом.
СУ СК РФ по Алтайскому краю

По словам Вячеслава Химочки, в Яровом все работы идут по плану.

Так, здесь полностью выполнили ремонт котла № 10, который сейчас уже находится под нагрузкой. Кроме того, отремонтировали котел № 7, здесь провели опрессовку, а сейчас котел проходит обмуровку. Ремонт котла № 9 выполнили на 45%.

Также Химочка упомянул о запасах топлива в городе. По словам министра, его должно хватить на полгода. В городе накопили 41,8 тыс. тонн угля при нормативе в 6,1 тыс.тонн.

Отопительный сезон в Яровом начнется 26 сентября.

Ранее в Яровом отключали ТЭЦ на неопределенный срок.

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