Работу ТЭЦ приостановили в Яровом на неопределенный срок

Функционирование ТЭЦ в алтайском курортном городе Яровое временно приостановлено в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

Как следует из информации городской администрации, работа ТЭЦ прекращена с 9:00 20 августа, в связи с чем не будет горячей воды. При этом сроки проведения работ не указываются.

«О начале работы ТЭЦ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, еще в начале года появилась информация, что МУП «ЯТЭК» планирует демонтаж котла № 8 на ТЭЦ Ярового. Агрегат вывели из эксплуатации еще в 2015 году. На его демонтаж выделили 1,8 млн рублей.

В перечень работ входит демонтаж прямых участков трубопровода, полный разбор металлических конструкций, кирпичной обмуровки и барабана котла.