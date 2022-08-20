20 августа
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Жизнь

Работу ТЭЦ приостановили в Яровом на неопределенный срок

Функционирование ТЭЦ в алтайском курортном городе Яровое временно приостановлено в связи с проведением плановых работ. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

ТЭЦ в Яровом.
ТЭЦ в Яровом.
СУ СК РФ по Алтайскому краю

Как следует из информации городской администрации, работа ТЭЦ прекращена с 9:00 20 августа, в связи с чем не будет горячей воды. При этом сроки проведения работ не указываются.

«О начале работы ТЭЦ будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, еще в начале года появилась информация, что МУП «ЯТЭК» планирует демонтаж котла № 8 на ТЭЦ Ярового. Агрегат вывели из эксплуатации еще в 2015 году. На его демонтаж выделили 1,8 млн рублей.

В перечень работ входит демонтаж прямых участков трубопровода, полный разбор металлических конструкций, кирпичной обмуровки и барабана котла.

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