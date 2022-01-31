На демонтаж старого котла на ТЭЦ Ярового собираются потратить около 2 млн рублей

Агрегат вывели из эксплуатации еще в 2015 году, пишет «Банкфакс». На его демонтаж выделяют 1,8 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо убрать прямые участки трубопровода, полностью разобрать металлические конструкции, кирпичную обмуровку и сам барабан котла.

Интересно, что котел № 8 был введен в эксплуатацию в 1987 году, но он самый «молодой» на предприятии, и по мощности аналогичен котлам № 9 и 10, которые заработали в 1970 и 1971 годах, и работают по сей день.

Ранее Славгородская межрайонная прокуратура потребовала от администрации Ярового прекратить трудовой договор, заключенный с директором МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Сергеем Белоуско. Причина — не частые поломки оборудования электростанции.