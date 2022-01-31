1 февраля -17°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

На демонтаж старого котла на ТЭЦ Ярового собираются потратить около 2 млн рублей

МУП «ЯТЭК» планирует демонтаж котла № 8 на ТЭЦ Ярового. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Виктор Томенко провел совещание в Яровом по поводу ТЭЦ.
Виктор Томенко провел совещание в Яровом по поводу ТЭЦ.
altairegion22.ru. Фото: Антон Федотов.

Агрегат вывели из эксплуатации еще в 2015 году, пишет «Банкфакс». На его демонтаж выделяют 1,8 млн рублей.

Подрядчику будет необходимо убрать прямые участки трубопровода, полностью разобрать металлические конструкции, кирпичную обмуровку и сам барабан котла.

Интересно, что котел № 8 был введен в эксплуатацию в 1987 году, но он самый «молодой» на предприятии, и по мощности аналогичен котлам № 9 и 10, которые заработали в 1970 и 1971 годах, и работают по сей день.

Ранее Славгородская межрайонная прокуратура потребовала от администрации Ярового прекратить трудовой договор, заключенный с директором МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» Сергеем Белоуско. Причина — не частые поломки оборудования электростанции.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость