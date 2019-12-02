В алтайском ПФР рассказали о новшествах электронных трудовых книжек

С 1 января 2020 года в России вступит в силу закон о введении электронных трудовых книжек. В отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю рассказали, что изменится для работодателей.

Работодатель должен будет ежемесячно представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.

Появится новый раздел, в котором будут сведения о приеме, увольнении, переводе работника, наименовании должности (профессии), а также основаниях кадрового мероприятия, то есть содержать дату и номер приказа.

Электронная трудовая книжка будет в цифровом формате, и посмотреть информацию можно будет в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для телефонов.

При необходимости из электронной трудовой на работе, ПФР или в МФЦ могут сделать выписку.

Трудовая книжка. Скриншот видео youtube.com

«С 2021 года для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения, будут заводиться только электронные трудовые книжки. Остальные работники смогут при желании оставить и бумажный вариант „трудовой“, но об этом желании в течение 2020 года работник должен написать заявление своему работодателю», — прокомментировал начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов.

Как уже сообщалось, еще в мае Пенсионный фонд закончил оцифровку сведений о трудовой деятельности россиян и готов к введению электронных трудовых книжек.