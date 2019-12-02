В алтайском ПФР рассказали о новшествах электронных трудовых книжек

Работодатель должен будет ежемесячно представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.
Появится новый раздел, в котором будут сведения о приеме, увольнении, переводе работника, наименовании должности (профессии), а также основаниях кадрового мероприятия, то есть содержать дату и номер приказа.
Электронная трудовая книжка будет в цифровом формате, и посмотреть информацию можно будет в личном кабинете на сайте ПФР, на портале госуслуг, а также через соответствующие приложения для телефонов.
При необходимости из электронной трудовой на работе, ПФР или в МФЦ могут сделать выписку.
«С 2021 года для тех, кто впервые вступит в трудовые отношения, будут заводиться только электронные трудовые книжки. Остальные работники смогут при желании оставить и бумажный вариант „трудовой“, но об этом желании в течение 2020 года работник должен написать заявление своему работодателю», — прокомментировал начальник управления организации персонифицированного учета отделения ПФР по Алтайскому краю Вадим Застрожнов.
Как уже сообщалось, еще в мае Пенсионный фонд закончил оцифровку сведений о трудовой деятельности россиян и готов к введению электронных трудовых книжек.