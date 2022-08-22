22 августа
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Потребитель

В алтайском селе открылся шикарный бассейн и SPA

В Бочкарях Целинного района торжественно открыли оздоровительный центр 19 августа. Запуск нового объекта приурочили к масштабному фестивалю «Бочкаревское подворье», который на протяжении двух дней проходил в селе.

Новый бассейн в Бочкарях.
Новый бассейн в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин

Оздоровительный центр в Бочкарях начали строить еще в прошлом году. Теперь здесь есть полноценный 25-метровый бассейн, детский бассейн, а также SPA c банями, хаммамом и зоной отдыха.

Ранее Вадим Смагин, генеральный директор компании «Бочкари», отмечал, что объект ориентировали на потребности спортсменов, которые приезжают в село на сборы, и на местных жителей.

Вадим Смагин,
генеральный директор компании «Бочкари»:

Мы ориентируемся на потребности спортсменов, которые приезжают на сборы и соревнования к нам в Бочкари. Им требуется расслабление мышц. Бассейн и баня в этом отношении прекрасно помогают. И, конечно, комплекс будет открыт для наших жителей. Они этого действительно заслужили.

В ноябре 2021 года руководитель «Бочкарей» рассказывал Forbes, что в селе планируют со временем открыть ипподром и аэродром для малой авиации, место для взлетно-посадочной полосы уже подготовили. «Квадроциклы закупили, чтобы туристы наше агрохозяйство посмотрели, рысаков орловской породы, которых разводим», — пояснил Вадим Смагин.

Свой туристическо-рекреационный проект «Бочкари» хотят с объединить с «соседями». Речь идет о селе Дружба, где развивают спорт и экологический туризм, занимаются производством мраморной говядины.

Что еще есть нового

В этой году в Бочкарях появились новая игровая площадка для детей и благоустроенный сквер.

Новая детская площадка в Бочкарях.
Новая детская площадка в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин
Новая детская площадка в Бочкарях.
Новая детская площадка в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин
Новая детская площадка в Бочкарях.
Новая детская площадка в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин
Новая детская площадка в Бочкарях.
Новая детская площадка в Бочкарях.
Дмитрий Лямзин

Располагаются они неподалеку от дома культуры. Ранее на этом месте была старая хоккейная коробка, а потом пустырь.

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