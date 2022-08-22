Мушкетерская без мушкетеров
Ул. Томского Мушкетерского Полка расположена на окраине Барнаула, в коттеджном поселке. Буквально в нескольких сотнях метров от места мы решили уточнять, как найти улицу. Нас называли шутниками и не верили, что такая существует в Барнауле.
Справка
Улица была названа в честь Томского Мушкетерского Полка, который участвовал в Крымской войне 1853−1856 годов и отличился мужественностью и храбростью.
Когда корреспондент altapress.ru добрался до места, удивлению не было предела. Здесь будто открыли маленькую Европу или богатый пригородный поселок США. Большие красивые дома, дорогие машины, ухоженность и чистота.
На ул. Томского Мушкетерского Полка царит умиротворяющая тишина, которую иногда тревожит шум ветра.
Счастье не продается, а коттедж — да
Территория около двухэтажного дома из красного кирпича усыпана яблоками. Они буквально подают под ноги.
Также прохожие могут увидеть дуб с желудями, кустарники с крупными цветками гортензии, можжевельник.
Мы заглянули на «Авито», чтобы узнать продают ли жилье в этом райском уголке. Конкретно на ул. Томского Мушкетерского Полка предложений нет. На соседней продают два коттеджа. Один — 480 кв. м, за 45,6 рублей, второй чуть подешевле — 425 кв. м, за 45 млн.