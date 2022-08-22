В Барнауле существуют улицы с необычными названиями, о которых большинство жителей никогда не слышали. Наш корреспондент побывал на ул. Томского Мушкетерского Полка. Да, мы сами удивились, что есть такое место. А также искренне позавидовали жителям — там все очень ухожено, красиво и богато. Посмотрите фото и видео.

Мушкетерская без мушкетеров

Ул. Томского Мушкетерского Полка расположена на окраине Барнаула, в коттеджном поселке. Буквально в нескольких сотнях метров от места мы решили уточнять, как найти улицу. Нас называли шутниками и не верили, что такая существует в Барнауле.

Справка Улица была названа в честь Томского Мушкетерского Полка, который участвовал в Крымской войне 1853−1856 годов и отличился мужественностью и храбростью.

Когда корреспондент altapress.ru добрался до места, удивлению не было предела. Здесь будто открыли маленькую Европу или богатый пригородный поселок США. Большие красивые дома, дорогие машины, ухоженность и чистота.

На ул. Томского Мушкетерского Полка царит умиротворяющая тишина, которую иногда тревожит шум ветра.

Счастье не продается , а коттедж — да

Территория около двухэтажного дома из красного кирпича усыпана яблоками. Они буквально подают под ноги.

Также прохожие могут увидеть дуб с желудями, кустарники с крупными цветками гортензии, можжевельник.

Мы заглянули на «Авито», чтобы узнать продают ли жилье в этом райском уголке. Конкретно на ул. Томского Мушкетерского Полка предложений нет. На соседней продают два коттеджа. Один — 480 кв. м, за 45,6 рублей, второй чуть подешевле — 425 кв. м, за 45 млн.