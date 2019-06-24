В Барнауле несколько домов два раза остались без горячей воды по ошибке управляющих компаний

Несколько барнаульских домов повторно остались без горячей воды на время опрессовки из-за путаницы в контурах ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Управляющие компании самостоятельно ошибочно перекрыли подачу воды жильцам.

В редакцию altapress.ru обратились жители домов на ул. Гущина, 175 и ул. Молодежная, 37. Люди просидели без горячей воды в мае, и снова остались без нее в июне.

В Барнауле оказалось несколько таких домов. Проблема в том, что часть объектов перевели на другой контур, а управляющие организации ошибочно «по старой памяти» отключили системы горячего водоснабжения. Так, например, получилось на ул. Молодежная, 37.

Из комментария СГК:

После окончания гидравлических испытаний в контуре ТЭЦ-2 горячее водоснабжение в домах, где производилось ошибочное отключение ресурса в период опрессовки и ремонтов тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3, будет восстановлено при наличии технической возможности.

А вот с домом на ул. Гущина, 175 иная ситуация: этот объект находился в контуре ТЭЦ-2 и в прошлом году, и в 2019-м. Почему дом остался без горячего водоснабжения в мае, большой вопрос.

По словам жильцов, до того момента, как воду не отключили повторно, они считали, что находятся в контуре ТЭЦ-3, и это им подтверждали в ЖЭУ № 24, которое обслуживает дом. Когда же началась июньская опрессовка, появилось объявление, что он все-таки относится к контуру ТЭЦ-2.

На звонок altapress.ru в управляющей организации заявили, что прокомментировать эту ситуацию может только руководство, которого на месте не оказалось.

Гидравлические испытания в контуре барнаульской ТЭЦ-2 проходят с 17 июня по ‪10 июля. До 26 июня проводится опрессовка, после которой СГК планирует найти возможность вернуть горячую воду в повторно отключенные дома, которые находятся на особом контроле у компании.