В Барнауле частично восстановили водоснабжение после двух коммунальных аварий

По состоянию на 19:00 2 марта, после устранения порыва сетей на Павловском тракте, 6, без воды оставались 30 частных домов по Рыбозаводскому и Трактовому проездам, а также 6 административных зданий.
Кроме того, продолжался ремонт на водоводе Д-200 на пересечении ул. 40 лет Октября и Э.Алексеевой. По заявкам жителей водоканал организовал подвоз воды. Телефон для заявок 282−200.
Напомним, днем 2 марта в Барнауле у дома № 6 по Павловскому тракту произошла авария на водоводе Д-600. Вода вышла на проезжую часть. Однако из-за разлива воды движение по тракту не закрыли. В зоне отключения водоснабжения оказались часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов.
Утром в субботу случилась еще одна авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.