Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В Барнауле частично восстановили водоснабжение после двух коммунальных аварий

На Павловском тракте устранили повреждение на водоводе и подали ресурс почти всем потребителям, за исключением 30 домов. На Потоке ремонт продолжается. Таковы последние данные администрации Барнаула, опубликованные на официальном сайте города.

Коммунальная авария на на улице Эмилии Алексеевой.
Коммунальная авария на на улице Эмилии Алексеевой.
barnaul.org

По состоянию на 19:00 2 марта, после устранения порыва сетей на Павловском тракте, 6, без воды оставались 30 частных домов по Рыбозаводскому и Трактовому проездам, а также 6 административных зданий.

Кроме того, продолжался ремонт на водоводе Д-200 на пересечении ул. 40 лет Октября и Э.Алексеевой. По заявкам жителей водоканал организовал подвоз воды. Телефон для заявок 282−200.

Напомним, днем 2 марта в Барнауле у дома № 6 по Павловскому тракту произошла авария на водоводе Д-600. Вода вышла на проезжую часть. Однако из-за разлива воды движение по тракту не закрыли. В зоне отключения водоснабжения оказались часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов.

Утром в субботу случилась еще одна авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость