В Барнауле частично восстановили водоснабжение после двух коммунальных аварий

На Павловском тракте устранили повреждение на водоводе и подали ресурс почти всем потребителям, за исключением 30 домов. На Потоке ремонт продолжается. Таковы последние данные администрации Барнаула, опубликованные на официальном сайте города.

По состоянию на 19:00 2 марта, после устранения порыва сетей на Павловском тракте, 6, без воды оставались 30 частных домов по Рыбозаводскому и Трактовому проездам, а также 6 административных зданий.

Кроме того, продолжался ремонт на водоводе Д-200 на пересечении ул. 40 лет Октября и Э.Алексеевой. По заявкам жителей водоканал организовал подвоз воды. Телефон для заявок 282−200.

Напомним, днем 2 марта в Барнауле у дома № 6 по Павловскому тракту произошла авария на водоводе Д-600. Вода вышла на проезжую часть. Однако из-за разлива воды движение по тракту не закрыли. В зоне отключения водоснабжения оказались часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов.

Утром в субботу случилась еще одна авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.