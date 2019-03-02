В мэрии Барнаула рассказали подробности о коммунальной аварии на Павловском тракте

В зоне отключения водоснабжения оказались часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов. Количество домов, оставшихся без воды, уточняется.
На месте работают специалисты Барнаульского водоканала. После локализации повреждения будет произведено переподключение системы для сокращения отключенных от водоснабжения потребителей.
В «Водоканале» сообщили, что повреждение локализовано, давление в системе водоснабжения поднимается.
Напомним, что утром в субботу была еще одна авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.