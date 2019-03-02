Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В мэрии Барнаула рассказали подробности о коммунальной аварии на Павловском тракте

Днем 2 марта в Барнауле у дома № 6 по Павловскому тракту произошла авария на водоводе Д-600, сообщили в администрации города. Вода вышла на проезжую часть. Однако из-за разлива воды движение по тракту не закрыли.

В Барнауле на Павловском тракте прорвало водопровод. 2 марта 2019 года.
В Барнауле на Павловском тракте прорвало водопровод. 2 марта 2019 года.
barnaul.org

В зоне отключения водоснабжения оказались часть Железнодорожного, Октябрьского, Центрального районов. Количество домов, оставшихся без воды, уточняется.

На месте работают специалисты Барнаульского водоканала. После локализации повреждения будет произведено переподключение системы для сокращения отключенных от водоснабжения потребителей.

В «Водоканале» сообщили, что повреждение локализовано, давление в системе водоснабжения поднимается.

В Барнауле на Павловском тракте прорвало водопровод. 2 марта 2019 года.
В Барнауле на Павловском тракте прорвало водопровод. 2 марта 2019 года.
barnaul.org

Напомним, что утром в субботу была еще одна авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость