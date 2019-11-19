В Барнауле директор управляющей компании законно «отвертелся» от штрафа за нарушения

Гендиректору управляющей компании «ДЕЗ-2 Ленинского района» Александру Дворникову удалось избежать штрафа за административное правонарушение. Оштрафовать его пыталась алтайская инспекция стройжилнадзора за то, что управляющая компания незаконно выставляет жильцам своих домов счета за 2011 год. Но, как оказалось, при попытке отстоять права жильцов инспекция нарушила право гендиректора на защиту.

Инспекция стройжилнадзора пыталась оштрафовать Александра Дворникова на 50 тыс. рублей. Она признала его виновным в административном правонарушении за то, что УК «ДЕЗ-2», которой он руководит, выставила жильцу счет за март-октябрь 2011 года за воду (1493 рубля) и водоотведение (1172 рубля). И это незаконно.

История с выставлением старых долгов управляющей компанией «ДЕЗ-2 Ленинского района» тянется с конца 2016 года. Краевой инспекции стройжилнадзора не сразу, но удалось доказать, что выставление управляющей компанией дополнительных счетов за 2011−2012 год незаконно. Инспекторы потребовали от УК «счислить» задолженности. Однако жильцы этих домов сообщают alapress.ru, что ни судебные решения, ни предписания инспекции не убеждают УК принять решение по всем квартирам, которым она предъявила долг. Решения о «счислении» приходится принимать точечно — по каждой из сотен квартир.

В данном случае, как следует из материалов дела, информация о «долгах из прошлого» была предъявлена жильцу в ноябре 2018 года. В инспекции квалифицировали действия Дворникова как нарушение лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Его дело рассмотрели и признали его виновным в административном правонарушении.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

Однако Дворников подал жалобу в Ленинский райсуд и потребовал отменить постановление. Он считал, что в действиях УК нет нарушения, начисления законные. Его защитник заявила, что при рассмотрении настоящего дела об «административке» (это было в сентябре) защитник участия не принимал — её об этом вообще не известили.

В инспекции заявили, что по месту работы Дворникова информация о судебном заседании была передана. Однако на суде выяснилось, что принял ее человек, которому Дворников не выдавал доверенности на получение корреспонденции.

В итоге судья пришел к выводу, что инспекция нарушила права Дворникова на защиту. Кроме того, истек срок давности привлечения к административной ответственности. Нарушение зафиксировали 1 ноября 2018 года, а срок давности привлечения к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, для должностных лиц составляет один год.