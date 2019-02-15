В Барнауле гипермаркет «Лента» закрыли на неопределенный срок

Там отметили, что гипермаркет закрыт по техническим причинам. Он не будет работать весь день 15 февраля и, возможно, на выходных, однако это «неточная информация». Подробности будут известны в ближайшее время.
Источник altapress.ru сообщает, что магазин «Лента» на улице Власихинской закрыли из-за просадки грунта. Получить официальную информацию в самом гипермаркете в Барнауле не удалось, на звонки никто не отвечает.
Напомним, этот магазин не работал несколько часов 14 февраля, также «по техническим причинам».