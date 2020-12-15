В Барнауле «Мария-Ра» перевела часть магазинов на круглосуточную работу и зовет в них ради безопасности

Торговая сеть «Мария-Ра» перевела на круглосуточный режим еще несколько магазинов в Барнауле. Такие торговые точки она призывает посещать в предновогоднее время, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом и тем самым сделать поход за покупками безопасным.

Реакция неоднозначная

Опрос о том, какие еще магазины торговой сети перевести на круглосуточный режим работы, торговая сеть «Мария-Ра» запустила еще в апреле — во время первой волны распространения коронавируса.

Идея была — дать возможность людям делать покупки в такое время, когда в магазинах мало покупателей.

Но реакцию среди подписчиков она вызвала неоднозначную: кто-то называл адреса, где хотел бы видеть круглосуточный магазин, другие же говорили, что ночью надо сидеть дома, а продавцы в магазине имеют право отдыхать.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети «Марии-Ра». Altapress.ru

И вот сейчас торговая сеть сообщила адреса всех существующих магазинов — в списке есть и новые. К примеру, в апреле прозвучала просьба перевести на круглосуточный режим магазин по адресу Змеиногорский тракт, 71в. В этом случае компания пошла навстречу.

Зачем это новшество

В торговой сети причины перевода магазинов на круглосуточный режим объяснили тем, что в предновогоднее время поток людей в магазинах увеличивается и призвали посещать круглосуточные магазины, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.

«Круглосуточный режим работы наших магазинов позволит разгрузить покупательский трафик и максимально снизить взаимодействие покупателей», — объяснили в компании.

Правильный путь. Altapress.ru

Что говорят подписчики

Подписчики Instagram компании и на этот раз отреагировали на новость не вполне однозначно. Кто-то переживает за сотрудников, которым придется «пахать ночью».

Многие же спрашивают, когда круглосуточные магазины появятся в Бийске, Новосибирске, Киселевске, Кемерово.

Где эти магазины

Судя по публикации компании, в Алтайском крае в таком режиме работают только магазины в Барнауле. Публикуем их адреса.