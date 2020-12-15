В Барнауле «Мария-Ра» перевела часть магазинов на круглосуточную работу и зовет в них ради безопасности

Реакция неоднозначная
Опрос о том, какие еще магазины торговой сети перевести на круглосуточный режим работы, торговая сеть «Мария-Ра» запустила еще в апреле — во время первой волны распространения коронавируса.
Идея была — дать возможность людям делать покупки в такое время, когда в магазинах мало покупателей.
Но реакцию среди подписчиков она вызвала неоднозначную: кто-то называл адреса, где хотел бы видеть круглосуточный магазин, другие же говорили, что ночью надо сидеть дома, а продавцы в магазине имеют право отдыхать.
И вот сейчас торговая сеть сообщила адреса всех существующих магазинов — в списке есть и новые. К примеру, в апреле прозвучала просьба перевести на круглосуточный режим магазин по адресу Змеиногорский тракт, 71в. В этом случае компания пошла навстречу.
Зачем это новшество
В торговой сети причины перевода магазинов на круглосуточный режим объяснили тем, что в предновогоднее время поток людей в магазинах увеличивается и призвали посещать круглосуточные магазины, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра.
«Круглосуточный режим работы наших магазинов позволит разгрузить покупательский трафик и максимально снизить взаимодействие покупателей», — объяснили в компании.
Что говорят подписчики
Подписчики Instagram компании и на этот раз отреагировали на новость не вполне однозначно. Кто-то переживает за сотрудников, которым придется «пахать ночью».
Многие же спрашивают, когда круглосуточные магазины появятся в Бийске, Новосибирске, Киселевске, Кемерово.
Где эти магазины
Судя по публикации компании, в Алтайском крае в таком режиме работают только магазины в Барнауле. Публикуем их адреса.
- пр. Социалистический, 124г
- ул. Г. Титова, 18
- ул. Попова, 68а
- пр. Красноармейский, 4
- ул. Островского, 34б
- Павловский тракт, 223
- ул. Белинского, 12
- пр. Калинина, 16в
- ул. Энтузиастов, 34
- Змеиногорский тракт, 71в.