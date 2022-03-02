В Барнауле на Масленицу пройдут продовольственные ярмарки

Ярмарочные площадки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:
- Железнодорожный район — пр-кт Ленина, 71; сквер 60 лет СССР.
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район — пл. Народная;
- Октябрьский район — пр-кт Ленина, 152;
- Центральный район — пр-кт Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
На ярмарке покупатели смогут купить местные продукты: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы; растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар и другое.
Покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.