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В Барнауле навигацию откроют концертом и парадом судов

30 апреля в Алтайском крае стартует пассажирская навигация по рекам. В Барнауле на набережной в этот день устроят праздничную программу, передает минтранс Алтайского края.

В Барнауле открыли навигацию.
В Барнауле открыли навигацию.
Иван Кузьмин

Она начнется в 16.00. На установленной в центре набережной сцене выступят творческие коллективы. Главным событием вечера станет парад, в котором примут участие более 10 судов. Они выстроятся в ряд, и с кормы каждого запустят цветные дымовые шашки.

После старта сезона теплоходы будут ходить в том числе по социально-значимым маршрутам из Барнаула — в Бобровку, Рассказиху и Кокуйское. В 2018 году они перевезли по этим направлениям 63 тысяч человек.

Пассажиров по ним возят на теплоходах «Москва» и «ПТ». О том, что из себя представляет пассажирский флот Барнаула, читайте в нашем материале.

Напомним, билеты в речном транспорте с 17 апреля выросли на 15%, сообщили в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Последний раз их повышали в 2017 году.

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