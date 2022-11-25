25 ноября
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Потребитель

В Барнауле открылся бар «Улисс». Его точно стоит посетить

«Улисс» — это не просто новое развлекательное заведение нашего города. Это бар с уютным интерьером, непринужденной атмосферой и самыми вкусными закусками и блюдами европейской кухни.

Бар "Улисс".
Бар "Улисс".
Фото предоставлено Бар "Улисс"

В нашем баре можно продегустировать около 15 сортов разливных напитков импортного, российского производителя.

Бар работает семь дней в неделю. Днем на бизнес-ланче можно обсудить дела, вечером в будни провести спокойную, дружескую или романтическую встречу, а в выходные «погудеть» большой компанией!

Бар &quot;Улисс&quot;.
Бар «Улисс».
Фото предоставлено Бар «Улисс»

Каждый день вас ждут спортивные трансляции со всего мира: футбол, хоккей, баскетбол, UFC и даже регби!

В пятницу и в выходные у нас в «Улиссе» звучит живая музыка! Кавер-бэнд поет настоящие хиты, которые вы знаете наизусть и точно захотите под них потанцевать.

Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено Бар «Улисс»
Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено Бар «Улисс»
Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено Бар «Улисс»
Афиша.
Афиша.
Фото предоставлено Бар «Улисс»

Следите за календарём наших мероприятий на сайте и в социальных сетях!

Вас ждут еженедельные

  • концерты гастролирующих музыкантов;
  • музыкальные квартирники;
  • тематические вечеринки;
  • игры «Мафия» и квизы;
  • дегустации напитков-новинок.
Бар &quot;Улисс&quot;.
Бар «Улисс».
Фото предоставлено Бар «Улисс».

В декабре (с 16 по 30 число) проведем для вас новогодние корпоративы. Будет зажигательная программа, дискотека, живой звук, профессиональный и веселый ведущий!

Бар «Улисс»

г.Барнул,

улица Шумакова, 23а

11:00 — 24:00 — пн. — чт.

11:00 — 02:00 — пятница

14:00 — 02:00 — суббота

14:00 — 24:00 — воскресенье

Забронировать стол: +7 962 808 28 61

Наш сайт: http://ulysses-pub.ru

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