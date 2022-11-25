В Барнауле открылся бар «Улисс». Его точно стоит посетить

В нашем баре можно продегустировать около 15 сортов разливных напитков импортного, российского производителя.
Бар работает семь дней в неделю. Днем на бизнес-ланче можно обсудить дела, вечером в будни провести спокойную, дружескую или романтическую встречу, а в выходные «погудеть» большой компанией!
Каждый день вас ждут спортивные трансляции со всего мира: футбол, хоккей, баскетбол, UFC и даже регби!
В пятницу и в выходные у нас в «Улиссе» звучит живая музыка! Кавер-бэнд поет настоящие хиты, которые вы знаете наизусть и точно захотите под них потанцевать.
Следите за календарём наших мероприятий на сайте и в социальных сетях!
Вас ждут еженедельные
- концерты гастролирующих музыкантов;
- музыкальные квартирники;
- тематические вечеринки;
- игры «Мафия» и квизы;
- дегустации напитков-новинок.
В декабре (с 16 по 30 число) проведем для вас новогодние корпоративы. Будет зажигательная программа, дискотека, живой звук, профессиональный и веселый ведущий!
Бар «Улисс»
г.Барнул,
улица Шумакова, 23а
11:00 — 24:00 — пн. — чт.
11:00 — 02:00 — пятница
14:00 — 02:00 — суббота
14:00 — 24:00 — воскресенье
Забронировать стол: +7 962 808 28 61
Наш сайт: http://ulysses-pub.ru
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