7 июля
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В Барнауле отменили пикет против обязательно вакцинации из-за коронавирусной угрозы

Мэрия Барнаула отозвала ранее выданное согласование на пикет против обязательной вакцинации, сообщает «Банкфакс». Причиной этого стал обновленный указ губернатора о коронавирусных ограничениях.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Пикет должен был пройти 11 июля на площади Свободы. Об отмене его организаторов уведомили 6 июля — сразу после подписания указа об отмене всех массовых мероприятий 5 июля.

Кроме того, активистам сообщили, что они могут подать повторное уведомление о проведении акции сразу после снятия ограничительных мер.

Сообщается, что организаторами пикета выступает общественная организация «Наше право».

Общественники заявили, что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной.

«Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то», — так они аргументировали свою позицию.

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