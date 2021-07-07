В Барнауле отменили пикет против обязательно вакцинации из-за коронавирусной угрозы

Мэрия Барнаула отозвала ранее выданное согласование на пикет против обязательной вакцинации, сообщает «Банкфакс». Причиной этого стал обновленный указ губернатора о коронавирусных ограничениях.

Пикет должен был пройти 11 июля на площади Свободы. Об отмене его организаторов уведомили 6 июля — сразу после подписания указа об отмене всех массовых мероприятий 5 июля.

Кроме того, активистам сообщили, что они могут подать повторное уведомление о проведении акции сразу после снятия ограничительных мер.

Сообщается, что организаторами пикета выступает общественная организация «Наше право».

Общественники заявили, что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной.