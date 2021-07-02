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Жизнь

«Мы же не скот». В Барнауле пройдет пикет против обязательной вакцинации

Администрация Барнаула согласовала пикет против обязательной вакцинации от коронавируса.

Вакцина.
Вакцина.
ССО.

Власти разрешили провести акцию 11 июля на пл. Свободы в 12:00. Организаторы сообщили Telegram-каналу «Алтайские крайности», что выступают за вакцинацию, но она должна быть добровольной.

«Несмотря на то что у нас в крае никакой обязательной вакцинации нет, руководство некоторых компаний, возомнило себя губернаторами и у себя в организациях пытается заставить целые коллективы вакцинироваться. Мы же не скот какой-то», — пишут они.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выступает против обязательной вакцинации, но при этом отметил, что подобного рода меры в некоторых регионах вписываются в рамки закона.

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