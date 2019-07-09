В Барнауле льготникам отменят бумажные проездные. Как теперь пользоваться общественным транспортом?

В Барнауле с 15 июля прекратят продавать льготные проездные билеты на бумажных бланках. Теперь льготникам нужно будет воспользоваться электронной картой. Это коснется примерно 55 тыс. жителей региона. О том, как получить новую карту и почему это удобно, рассказала руководитель «Центротранса» Юлия Дорохова.

Краткое содержание

Кому положена эта карта?

Электронная транспортная карта для льготников. altapress.ru

Категории льготников оговорены в постановлении правительства Алтайского края от 20 марта 2017 года:

федеральные льготники: инвалиды , ветераны боевых действий , граждане , подвергшиеся воздействию радиации — «чернобыльцы», «семипалатинцы» и другие,

ветераны боевых действий граждане подвергшиеся воздействию радиации — «чернобыльцы», «семипалатинцы» и другие, краевые льготники ( ветераны труда , ветераны труда Алтайского края , труженики тыла , жертвы политических репрессий),

ветераны труда ветераны труда Алтайского края труженики тыла жертвы политических репрессий), люди , сопровождающие детей-инвалидов.

Как получить льготную транспортную карту?

В Барнауле краевые и федеральные льготники смогут перейти на транспортную карту уже с 15 июля. Юлия Дорохова отметила, что это была единственная категория людей, не охваченная электронной системой оплаты и учета проезда.

«Почта России». flickr.com/photos/alexyv

Бесплатно получить карту можно в любом почтовом отделении. Удобнее всего сделать это там, где ранее обслуживался льготник. Картой можно пользоваться неограниченное количество раз, по необходимости пополняя ее ежемесячно.

Отметим, что необязательно получать карту именно сейчас. Это можно сделать бесплатно с 15 числа месяца, предшествующего тому, на который активируется карта, по 5 число месяца, на который она активируется.

Нужно ли заранее занимать очередь?

Руководитель «Центротранса» сообщила, что карты закуплены в избытке, в наличии их большое количество. Заранее занимать очередь и звонить не нужно. В Барнауле создана клиентская служба, которая оперативно работает с людьми. Оформление льготной транспортной карты в почтовом отделении займет всего 2−3 минуты.

Электронная транспортная карта для льготников. altapress.ru

Какие документы следует предоставить при получении льготной карты?

Нужно прийти в отделение «Почты России» с документом, удостоверяющим личность, и документом, который подтверждает право льготы. Людям, сопровождающим детей-инвалидов, следует предъявить свидетельство о рождении ребенка и документ об установлении несовершеннолетнему инвалидности.

Как и когда пополнить карту?

При оформлении и выдаче льготной карты происходит первая активация. Нужно заплатить 330 рублей, которые внесут на счет. Например, чтобы воспользоваться картой на август нужно пополнить ее с 15 июля по 5 августа включительно. Если карта нужна в сентябре, то следует обратиться в почтовое отделение с 15 августа по 5 сентября и так далее.

Деньги. Рубли. Монеты. СС0

Карту можно забрать сейчас, а активировать и внести деньги по мере надобности. Льгота не пропадет. Пополнять карту всякий раз следует в почтовом отделении. «Это связано с тем, что оператору необходимо видеть регистр получателей мер соцподдержки. Должен стоять компьютер, следует проверить льготу и сравнить данные с документами», — объяснила Юлия Дорохова.

На каких видах общественного транспорта действует карта?

Виды транспорта остаются теми же. Это автобусы большой и средней вместимости, весь электротранспорт и часть маршруток. Число поездок не ограничено. Транспортная карта активна один месяц. Совершать поездки на общественном транспорте краевой столицы по льготной транспортной карте можно будет с 1 августа.

Трамвай. Общественный транспорт. Михаил Хаустов

Как оплатить поездку в транспорте?

Карту нужно предъявить кондуктору, который приложит ее к терминалу и распечатает чек. На всякий случай стоит брать с собой документ, который подтверждает право на получение льготы. Воспользоваться персональной картой может только один человек.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года. Анна Зайкова

В чем преимущества льготной транспортной карты?

Ранее льготникам каждый месяц выдавали бумажный бланк, куда всякий раз вносили персональные данные. Сейчас время на оформление сокращается в разы: в транспортную карту вносят информацию один раз на 3−5 лет.

Бумажные проездные для льготников. altapress.ru

В случае утери или повреждения электронную транспортную карту можно восстановить в любой момент.

Как это сделать?

Следует обратиться в МУП «Центртранс» (проспект Ленина, 6) с письменным заявлением. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, неисправную льготную транспортную карту (в случае ее повреждении). Карту оформят повторно после оплаты стоимости услуги в размере 100 рублей.

Электронная транспортная карта для льготников. altapress.ru

Если транспортная карта на момент утраты или повреждения была пополнена на текущий месяц, то баланс восстановят и можно будет ездить до конца месяца.

Напомним, льготные проездные на общественный транспорт для ветеранов труда, инвалидов, «чернобыльцев» и других категорий граждан подорожали в Алтайском крае с 300 до 330 рублей. С 15 июня они продаются уже по этой цене.