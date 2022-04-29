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Потребитель

В Барнауле отопительный сезон завершится 4 мая

Отопительный сезон в Барнауле завершится 4 мая — после первой части майских праздников, сообщает мэрия города.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

«Решение о завершении отопительного сезона 2021−2022 гг. принято исходя из прогноза: в последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений», — объяснили в мэрии.

Напомним, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 градусов, то это основание для прекращения подачи тепла потребителям.

4 мая СГК приступит к отключению отопления. В компании уточнили, что отопительный сезон начался 21 сентября 2021 года и продлился 226 дней — это на четыре дня короче предыдущего.

«После майских праздников, 11 мая, в Барнауле стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в контуре котельных, а 16 мая — в контуре ТЭЦ», — отметили в СГК.

Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний и ТСЖ рекомендовали усилить контроль над территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

Ранее сообщили, что Бийск и Рубцовск завершили отопительный сезон 28 апреля.

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