В Барнауле отопительный сезон завершится 4 мая

Соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

«Решение о завершении отопительного сезона 2021−2022 гг. принято исходя из прогноза: в последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений», — объяснили в мэрии.

Напомним, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 градусов, то это основание для прекращения подачи тепла потребителям.

4 мая СГК приступит к отключению отопления. В компании уточнили, что отопительный сезон начался 21 сентября 2021 года и продлился 226 дней — это на четыре дня короче предыдущего.

«После майских праздников, 11 мая, в Барнауле стартуют гидравлические испытания тепловых сетей в контуре котельных, а 16 мая — в контуре ТЭЦ», — отметили в СГК.

Руководителям организаций и ведомств, директорам управляющих компаний и ТСЖ рекомендовали усилить контроль над территориями, улицами, межквартальными и внутридомовыми проездами, под которыми проходят испытываемые теплотрассы.

Ранее сообщили, что Бийск и Рубцовск завершили отопительный сезон 28 апреля.