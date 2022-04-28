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Жизнь

Два алтайских города завершат отопительный сезон в апреле

Бийск и Рубцовск завершат отопительный сезон 28 апреля. Соответствующие постановления подписали главы городов Александр Студеникин и Дмитрий Фельдман, сообщает пресс-служба СГК.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

Решение отключить отопление до майских праздников было принято из-за устойчивой погоды — температура воздуха пять дней подряд с 27 апреля не будет опускаться ниже +8 градусов.

Подачу ресурса жителям Рубцовска и Бийска начнут отключать 28 апреля.

«Отопительный сезон 2021−2022 годов продлился в Бийске 219 дней. Это на 3 дня дольше длительности ОЗП 2020−2021 гг. В Рубцовске длительность отопительного сезона составила 218 дней — на 4 дня короче предыдущего. Напомним, что 11 мая в этих двух городах присутствия СГК стартуют гидравлические испытания тепловых сетей», — сообщили в СГК.

Во время опрессовки в Бийске будут отключать горячую воду, а вот в Рубцовске нет — этому поспособствуют особенности системы трубопроводов.

Ранее стало известно, что будет с отоплением и горячей водой в Барнауле при реконструкции моста и после нее.

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