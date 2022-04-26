Что будет с отоплением и горячей водой в Барнауле при реконструкции моста и после

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Теплосети тоже отремонтируют?

Да. Как пишут на сайте СГК, но Новом рынке проходят две тепловые магистрали — М-21 и М-22, а еще отрезок теплосети в районе дома на проспекте Ленина, 104.

«Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий», — подчеркнули в компании.

Провести ремонт и не затронуть магистрали не получится. Так что специалисты реконструируют и эти участки теплосетей.