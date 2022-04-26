26 апреля
﻿
Жизнь

Что будет с отоплением и горячей водой в Барнауле при реконструкции моста и после

Ремонт путепровода начнется на проспекте Ленина в мае. Что будет с тепломагистралями (они пролегают параллельно этой конструкции), и начнутся ли проблемы с горячей водой и отоплением — в разборе.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Мост в районе Нового рынка и его окрестности.
Анна Зайкова.
1
Теплосети тоже отремонтируют?

Да. Как пишут на сайте СГК, но Новом рынке проходят две тепловые магистрали — М-21 и М-22, а еще отрезок теплосети в районе дома на проспекте Ленина, 104.

«Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий», — подчеркнули в компании.

Провести ремонт и не затронуть магистрали не получится. Так что специалисты реконструируют и эти участки теплосетей.

2
Сколько времени уйдет на ремонт теплосетей?

В СГК уточняют, что на ремонт путепровода отвели 20 месяцев. А вот перестроить теплосети нужно к началу отопительного сезона 2022−2023.

За 4 месяца надо реконструировать примерно 590 метров трубопроводов. Прокладывать их будут в специальных футлярах — по нормативам для коммуникаций у железнодорожных путей.

Реконструкцию тепломагистралей начнут одновременно с демонтажем элементов путепровода.

Трубы.
Трубы.
СГК.

Кстати, на одном из участков тепломагистрали смонтируют временный П-образный компенсатор — этакую арку из трубы. Он требуется, чтобы организовать проезд технологического транспорта к опорам моста. Планируется, что летом 2023-го его демонтируют.

3
А горячую воду отключат?

Да. Но только на время гидравлических испытаний и последующего ремонта — с 11 по 23 мая.

В остальное время воду тоже могут отключить, но на короткий срок — для врезки временных трубопроводов, ввода в эксплуатацию новых сетей.

«Схема подключения потребителей к ресурсу, безусловно, не будет прежней: жители домов будут подключены к контуру ТЭЦ-3», — уточнили в СГК.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость