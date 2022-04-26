Что будет с отоплением и горячей водой в Барнауле при реконструкции моста и после

Да. Как пишут на сайте СГК, но Новом рынке проходят две тепловые магистрали — М-21 и М-22, а еще отрезок теплосети в районе дома на проспекте Ленина, 104.
«Тепло от ТЭЦ-2 по трубопроводам получают 35 тысяч барнаульцев, а это 568 домов, социальных учреждений и административных зданий», — подчеркнули в компании.
Провести ремонт и не затронуть магистрали не получится. Так что специалисты реконструируют и эти участки теплосетей.
В СГК уточняют, что на ремонт путепровода отвели 20 месяцев. А вот перестроить теплосети нужно к началу отопительного сезона 2022−2023.
За 4 месяца надо реконструировать примерно 590 метров трубопроводов. Прокладывать их будут в специальных футлярах — по нормативам для коммуникаций у железнодорожных путей.
Реконструкцию тепломагистралей начнут одновременно с демонтажем элементов путепровода.
Кстати, на одном из участков тепломагистрали смонтируют временный П-образный компенсатор — этакую арку из трубы. Он требуется, чтобы организовать проезд технологического транспорта к опорам моста. Планируется, что летом 2023-го его демонтируют.
Да. Но только на время гидравлических испытаний и последующего ремонта — с 11 по 23 мая.
В остальное время воду тоже могут отключить, но на короткий срок — для врезки временных трубопроводов, ввода в эксплуатацию новых сетей.
«Схема подключения потребителей к ресурсу, безусловно, не будет прежней: жители домов будут подключены к контуру ТЭЦ-3», — уточнили в СГК.