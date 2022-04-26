Дату закрытия моста назвали власти Барнаула. До этого на две недели перекроют движение по Ленина

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, когда барнаульцы смогут в последний раз проехать по мосту возле Нового рынка, сообщает Telegram-канал «Мост» .

Шеломенцев предупредил, что 10 мая планируют перекрыть движение из центра города по проспекту Ленина.

«Начнется строительство трамвайного разворотного кольца возле торгового центра „Пионер“», — пояснил он причину.

25 мая строительство кольца планируют завершить, после этого перекроют все движение по путепроводу.

«Вечерний Барнаул» понятно изобразил каждый маршрут общественного транспорта, который ходит по путепроводу. Чтобы любой житель мог ознакомиться со схемами движения.

Напомним, уже на этой неделе начнутся работы по подготовке к перекрытию моста.

Реконструкцией займется Барнаульское ДСУ № 4. Накануне с РЖД согласовали точное время проведения работ — с 4:00 ночи до 8:00 утра.

Ранее сообщили, что власти Барнаула для реконструкции моста на Новом рынке создали оперативный Telegram-канал.