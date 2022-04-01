Реконструкция моста на Новом рынке будет идти с 4 ночи до 8 утра. Неудобно, но придется смириться

Выбор времени обосновывается тем, что в эти часы не ходят поезда по железнодорожным путям. Проект реконструкции уже прошел экспертизу.
Строительство обойдется в 1,7 млрд рублей. Еще 200 млн выделят из бюджета Барнаула на организацию временного движения транспорта и строительство разворотных трамвайных колец.
Глава Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что мост аварийный и его необходимо отремонтировать «несмотря на все сложности, которые нам всем придется пережить».
«Мы получили от железной дороги „окна“ для работы. Они неудобные, работать придется в ночное время — с четырех до восьми утра. Компании, которая выиграет конкурс, придется максимально эффективно организовать работы в этот отрезок», — заявил мэр.
«Мы сделаем все возможное, чтобы сократить сроки строительства моста. Пока они велики — не менее полутора лет», — подчеркнул Франк.
Напомним, работы хотят начать в мае 2022 года и закончить осенью 2023 года. Движение транспорта начнут перекрывать в апреле — из-за строительства трамвайного кольца.
Ранее в мэрии Барнаула рассказали, что реконструкцию путепровода на Новом рынке не планируют переносить на другие даты из-за санкций.