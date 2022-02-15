В Барнауле в апреле начнут перекрывать движение из-за строительства трамвайного кольца на Новом рынке

В Барнауле в середине апреля начнут строительство временного трамвайного кольца на Новом рынке, сообщает мэрия города.

Напомним, на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина в районе Нового рынка построят трамвайное кольцо.

Замглавы горкома по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что строительство начнется в середине апреля.

«Все необходимые материалы для строительства уже закуплены. Работы планируется начать 10 апреля», — указал он.

Строительство займет примерно две недели. На это время дорожное движение будет частично перекрываться в выходные дни и преимущественно ночью.

Работы непосредственно по реконструкции путепроводов начнутся в мае 2022 года. Полное перекрытие движения продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.