15 февраля -4°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле в апреле начнут перекрывать движение из-за строительства трамвайного кольца на Новом рынке

В Барнауле в середине апреля начнут строительство временного трамвайного кольца на Новом рынке, сообщает мэрия города.

Мост на Новом рынке.
Мост на Новом рынке.
yandex.ru/maps

Напомним, на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина в районе Нового рынка построят трамвайное кольцо.

Замглавы горкома по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что строительство начнется в середине апреля.

«Все необходимые материалы для строительства уже закуплены. Работы планируется начать 10 апреля», — указал он.

Строительство займет примерно две недели. На это время дорожное движение будет частично перекрываться в выходные дни и преимущественно ночью.

Работы непосредственно по реконструкции путепроводов начнутся в мае 2022 года. Полное перекрытие движения продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость