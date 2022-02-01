Барнаульцы пойдут через ж/д пути. Опубликована схема движения на время реконструкции моста

В Барнауле завершили разработку схемы организации дорожного движения, которую введут на период реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

Реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Планируемая стоимость — около 2 млрд рублей. Работы начнут в мае 2022 года. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе Нового рынка продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.

Напомним, ежедневно через путепровод на Новом рынке проходит 25 маршрутов общественного транспорта: курсируют 55 единиц трамваев, 42 единицы троллейбусов, 184 единицы автобусов большой и средней вместимости, 162 единицы маршрутного такси.

Поэтому при подготовке схемы движения в приоритете была бесперебойная работа общественного транспорта — для этого планируют организовать выделенные полосы на основных магистралях города и обособить трамвайные пути по улице Челюскинцев.

«Жители города также могут направить свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта. Все обращения будут изучены специалистами и в случае технической возможности и целесообразности будут применены при внедрении схемы. Направлять предложения можно на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru либо оставлять комментарии на портале Госуслуг через Платформу обратной связи. Предложения можно направить в срок до 28 февраля», — обратилась мэрия к барнаульцам.

Движение личного транспорта предполагают организовать по пр. Калинина и ул. Пионеров, далее по ул. Северо-Западной. Кроме того, основные транспортные потоки распределятся по следующим основным магистралям: пр. Космонавтов, пр. Красноармейский, Павловский тракт, пр. Строителей, ул. Советской Армии, ул. Кутузова, ул. Власихинская.

Для этого произведут перерасчет циклов регулирования на 20 светофорных объектах, на четырех перекрестках появятся дополнительные секции для поворота.

Также предполагается запрет парковки автомобилей на нескольких участках дорог и ограничение движения грузового транспорта по ул. Челюскинцев, пр. Калинина и участку от пл. Октября до ул. Северо-Западной (с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00).

«В целом, кроме введения одностороннего движения по ул. Аносова в направлении от пр. Калинина до пр. Ленина для водителей личного транспорта ничего не изменится», — подчеркнули в мэрии.

Мост на Новом рынке. yandex.ru/maps

Изменения трамвайной маршрутной сети

маршрут № 1: пл. Свободы — пр. Красноармейский — Новый рынок;

маршрут № 3: Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Сев. Западная — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево.

маршрут № 7: Депо № 3 — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Челюскинцев — Змеиногорский тракт — ст. Кордон.

На период реконструкции моста предлагают построить трамвайное кольцо в районе ТРЦ «Пионер». Троллейбусные маршруты № 1, № 6 и № 7 укоротят до Дома Быта.

Схемы движения автобусов

Автобусы предлагают распределить по пр. Калинина и ул. Аносова и далее по маршрутам. Также планируют обустроить выделенные полосы, а именно:

пр. Ленина от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

пр. Калинина от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении в сторону центра;

ул. Аносова от пр. Ленина до пр. Калинина;

ул. Челюскинцев от пр. Строителей до ул. Партизанской ( обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов; пр. Строителей от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

пр. Строителей от ул. Ядринцева до пр. Красноармейского.

В схеме работы электротранспорта изменения коснутся трех трамвайных и трех троллейбусных маршрутов. Напомним, трамвайный маршрут № 4 временно закроют.

На трамвайном маршруте № 1 и троллейбусных маршрутах № 1, № 6 и № 7 внедрят беспересадочный тариф, время для пересадки — 120 минут.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Пешеходное движение организуют «от ул. Пионеров по пятипролетному путепроводу до ул. Кулагина, далее через железнодорожные пути в районе АЗС с выходом на пр. Ленина в районе Дома быта». Расстояние — примерно 600 метров.

«Для организации пешеходного движения будет выполнено устройство дополнительного пешеходного перехода через трамвайные пути по ул. Кулагина, лестницы от ж/д путей до парковочной площадки, пешеходного перехода через ж/д пути, тротуара вдоль проезда к ж/д путям и тротуара от лестницы до пр. Ленина», — подчеркнули в мэрии.

Ранее водитель трамвая из Барнаула предложил вариант движения на время реконструкции моста на Новом рынке.