«Мост». Власти Барнаула для реконструкции моста на Новом рынке создали оперативный Telegram-канал

В Барнауле запустили информационный Telegram-канал «Мост» , где будут рассказывать о реконструкции моста на Новом рынке, сообщает мэрия города.

В Telegram-канале будут оперативно публиковать новости, которые связаны с реконструкцией моста на Новом рынке.

«Здравствуйте, уважаемые подписчики! Ремонт моста на Новом рынке — это важное событие для нашего города. И для того, чтобы оперативно доносить информацию обо всем, что будет связано с реконструкцией этого важного объекта, администрацией города и информационным порталом „Вечерний Барнаул“ было принято решение завести телеграм-канал „Мост“, где будут освещаться абсолютно все вопросы реконструкции путепровода», — говорится в первом сообщении.

Напомним, уже на этой неделе начнутся работы по подготовке к перекрытию моста.

Аукцион на реконструкцию моста уже завершился. Заявку на участие подал лишь один желающий — Барнаульское ДСУ № 4, которое и займется работами.