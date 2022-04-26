«Мост». Власти Барнаула для реконструкции моста на Новом рынке создали оперативный Telegram-канал

В Telegram-канале будут оперативно публиковать новости, которые связаны с реконструкцией моста на Новом рынке.
«Здравствуйте, уважаемые подписчики! Ремонт моста на Новом рынке — это важное событие для нашего города. И для того, чтобы оперативно доносить информацию обо всем, что будет связано с реконструкцией этого важного объекта, администрацией города и информационным порталом „Вечерний Барнаул“ было принято решение завести телеграм-канал „Мост“, где будут освещаться абсолютно все вопросы реконструкции путепровода», — говорится в первом сообщении.
Напомним, уже на этой неделе начнутся работы по подготовке к перекрытию моста.
Аукцион на реконструкцию моста уже завершился. Заявку на участие подал лишь один желающий — Барнаульское ДСУ № 4, которое и займется работами.
Реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Планируемая стоимость — около 2 млрд рублей.
Работы начнут в мае 2022 года. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе Нового рынка продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года.