В Барнауле появились новые деньги

Выпущено 5 миллионов монет. Сделаны монеты не из драгоценного металла, объяснили в пресс-службе (цитируем по Сиб.фм)

Выступающий кант имеется с обеих сторон монеты. На оборотной стороне есть рельефное число «75», а рядом в две строки «1941» и «1945». Над годами также выбиты пятиконечная звезда и лавровая ветвь.

Монеты посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы писали о том, что Банк России выпустил серебряную монету, на одной из сторон которой изображены загадочные Барнаульские ворота. Монета посвящена 400-летию Новокузнецка.