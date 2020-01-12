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В Барнауле появились новые деньги

В Барнауле, Новосибирске, Томске и Кемерово появились новые десятирублёвые монеты, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Банка России. Монеты выпущены ограниченным тиражом.

Памятная монета Банка России посвящена 75-летию победы в Ведикой войне.
Памятная монета Банка России посвящена 75-летию победы в Ведикой войне.
Cbr.ru

Выпущено 5 миллионов монет. Сделаны монеты не из драгоценного металла, объяснили в пресс-службе (цитируем по Сиб.фм)

Выступающий кант имеется с обеих сторон монеты. На оборотной стороне есть рельефное число «75», а рядом в две строки «1941» и «1945». Над годами также выбиты пятиконечная звезда и лавровая ветвь.

Монеты посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее мы писали о том, что Банк России выпустил серебряную монету, на одной из сторон которой изображены загадочные Барнаульские ворота. Монета посвящена 400-летию Новокузнецка.

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