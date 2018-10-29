Банк России выпустил юбилейную серебряную монету с загадочными Барнаульскими воротами

Банк России выпустил серебряную монету, на одной из сторон которой изображены Барнаульские ворота, сообщил читатель altapress.ru. Монета посвящена юбилею другого сибирского города — Новокузнецка. Что это за ворота и почему их называют барнаульскими? Как выяснил altapress.ru, ворота эти действительно расположены не в Барнауле, но выходцы с Алтая сыграли немалую роль в этой истории.

Краткое содержание

Защита от китайцев

400 лет назад Кузнецк, как тогда называли этот город, был важным пограничным пунктом. От набегов киргизов, телеутов, джунгар, а потом и китайцев его защищали земля­ной вал, колья-рогатки и деревянные башни. Но власти решили, что этого маловато.

И когда в конце в 18-го века активизировались китайцы, горожане решили защититься каменной крепостью. В ней должен был разместиться военный гарнизон со всем нужным.

Так и сделали. Внутри крепости отстроили каменные казармы, штаб-и обер-офицерские дома, госпиталь, губвахту, арсе­нал и пороховой подвал. А частью крепости стали трехъярусные въездные Барнаульские ворота с наблюдательной (подзорной, как тогда говорили) башней «о трех этажах» и жилыми помещениями во втором ярусе.

Считалось, что именно от этих ворот убегала под гору дорога на Барнаул.

Сибирский долгострой

Строить крепость начали, скорее всего, в 1800 году. Барнаульские ворота возвели к 1809−1810 годам, всю Кузнецкую крепость — только к 1820 году. Пока это сооружение проектировали, император утвердил проект, и потом крепость достроили, линия «фронта» сместилась.

Парадокс: какой-то роли в военных действиях Кузнецкая крепость так никогда и не сыграла, хотя на ее возведение потратили, по свидетельству современников, до полумиллиона ассигнациями (бумажные деньги того времени).

Барнаульские ворота , Кузнецкая крепость. Ассигнации. economic-definition.com. птат

В крепости уже в 1829 году была тюрьма, в дальнейшем она не только сохранилась, но и разрослась, много лет спустя заняв здание казармы.

Между тем, в 1840-х годах в Кузнецк прибыл ревизор, рассказывает «Кузнецкий рабочий». Он посмотрел на заросшие сорняками рвы, полазил по крепости. И решил, что военному ведомству это сооружение без надобности.

Разобрал на слом

В 1846 году крепость сняли с баланса военного министерства и передали Алтайскому горному ведомству. Но увы: оказалось, что и нашим горным инженерам она не нужна.

Через 10 лет крепость передали городу (по другим данным — Томской губернии). Ее потихоньку перестраивали, часть зданий разобрали на кирпичи. В 1860-годах почти все сооружения (кроме тюрьмы и госпиталя) продали частнику — купцу Илье Ивановскому, держателю питейных заведений. В том числе Барнаульские ворота.

Барнаульские ворота , Кузнецкая крепость. птат

Купец ворота не разрушил, а велел разобрать верхний ярус башни и вместо нее построить надвратную церковь. Освятили церковь в 1876 году и, к слову, участвовал в этом священник Евгений Тюменцев (какое-то время служивший в Барнаульском ведомстве). Тюменцев известен тем, что в 1857 году обвенчал писателя Федора Достоевского и Марию Исаеву.

Подожгли все , что можно

Дальнейшая судьба крепости и ее въездных ворот была трудной. В декабре 1919 года город взяли партизанские отряды знаменитого алтайского анархиста Григория Рогова (родился в Жуланихе, Заринский район).

Партизаны устроили в городе массовую резню и грабежи, а тюрьму, которая находилась в крепости, подожгли, выпустив всех сидельцев. Церковь у Барнаульских ворот тоже подожгли, но она уцелела. Уже в советское время, в 1935 году, сожгли и церковь — от сооружения остался лишь остов.

Барнаульские ворота , Кузнецкая крепость. archivnvkz.ru птат

В 1998 году снесли и эти остатки — но лишь для того, чтобы восстановить Барнаульские ворота в прежнем виде. Кузбасс бурно обсуждал решение о сносе, но так или иначе крепость восстановили и сделали музей-заповедник.

Серебряная трешка

А в 2008 году к 390-летию Новокузнецка в городе организовали конкурс на главный символ. Им признали Кузнецкую крепость, а вместе с ней и Барнаульские ворота — самую заметную ее часть. Так что неудивительно, что именно это сооружение поместили на реверсе монеты, посвященной 400-летию Новокузнецка.

Сама же монета с Барнаульскими воротами серебряная (проба сплава 925), выпущена тиражом всего 2 тыс. штук и номиналом 3 рубля. Отчеканили ее еще в июне 2018 года на Санкт-Петербургском монетном дворе.

Монета , посвященная 400-летию Новокузнецка. cbr.ru

Использованы материалы муниципального архива Новокузнецка.