В Барнауле произошла коммунальная авария. Без воды останутся шесть многоэтажек

В Барнауле на улице Антона Петрова произошла коммунальная авария. Вода вышла на проезжую часть, сообщают очевидцы в сообществе Инцидент Барнаул .

Из-за повреждения водопровода вода вышла на проезжую часть и тротуар по ул. Островского и ул. Антона Петрова до ул. Попова.

В мэрии сообщили, что движение транспорта на участке ограничено сотрудниками ГИБДД, а на месте работает аварийная бригада «Барнаульского водоканала».

Сообщается так же, что будет ограничена подача воды в шести пятиэтажных жилых домах и одном из корпусов Алтайского государственного института культуры.

Напомним, неделю назад порыв произошел на ул. Попова в районе остановки Озерной. Тогда очевидцы нашли источник, питающий «коммунальное» озеро: это был фонтан горячей воды, бьющий из-под земли.