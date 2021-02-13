В Барнауле на ул. Попова в районе Озерной полностью перекрыли движение из-за «коммунального» озера

Информацией поделились подписчики сообщества. И если в начале разлива машины с трудом, но пробирались по стихийному водоему, то спустя некоторое время попросту начали застревать.
Разлив с каждой минутой становится все больше. По последним данным движение по ул. Попова перекрыто в обоих направлениях от ул. Гущина до пр. Космонавтов. Госавтоинспекция города обратилась к водителям с настоятельной просьбой выбирать пути объезда.
Кстати, подписчики и здесь нашли повод для шуток. Многим посетителям сообщества понравились два метких комментария:
«Свое название остановка оправдывает, как и Поток»
«Это к чемпионату мира на байдарках готовятся»
Кстати, очевидцы нашли источник, питающий «коммунальное» озеро — фонтан горячей воды, бьющий из-под земли.