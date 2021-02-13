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Автоновости

В Барнауле на ул. Попова в районе Озерной полностью перекрыли движение из-за «коммунального» озера

На ул. Попова в районе остановки Озерной вследствие коммунальной аварии разлилось большое озеро горячей воды, сообщает «Инцидент. Барнаул». Дорогу перекрыли в оба направления — от ул. Гущина до пр. Космонавтов. На месте работают экипажи ДПС ГИБДД и коммунальные службы.

В Барнауле в районе остановки Озерная образовалось стихийное озеро.
В Барнауле в районе остановки Озерная образовалось стихийное озеро.
"Инцидент. Барнаул".

Информацией поделились подписчики сообщества. И если в начале разлива машины с трудом, но пробирались по стихийному водоему, то спустя некоторое время попросту начали застревать.

В Барнауле в районе остановки Озерная образовалось стихийное озеро.
В Барнауле в районе остановки Озерная образовалось стихийное озеро.
«Инцидент. Барнаул».

Разлив с каждой минутой становится все больше. По последним данным движение по ул. Попова перекрыто в обоих направлениях от ул. Гущина до пр. Космонавтов. Госавтоинспекция города обратилась к водителям с настоятельной просьбой выбирать пути объезда.



Кстати, подписчики и здесь нашли повод для шуток. Многим посетителям сообщества понравились два метких комментария:

«Свое название остановка оправдывает, как и Поток»

«Это к чемпионату мира на байдарках готовятся»

Кстати, очевидцы нашли источник, питающий «коммунальное» озеро — фонтан горячей воды, бьющий из-под земли.

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