В Барнауле произошли сразу две коммунальные аварии за ночь

Первая авария произошла в 03.50 по адресу ул. Попова, 118. Без отопления и горячей воды остались 24 многоэтажки в районе улиц Попова, Антона Петрова, Энтузиастов и Солнечная Поляна, школы № 117 и № 120, четыре детсада и школа-интернат.
Второй порыв случился на пересечении улицы Чкалова и Комсомольского проспекта. Жители четырех многоэтажек, 27 частных домов, а также школа и Барнаульский юридический институт в данный момент остаются без холодной воды.
Время ликвидации аварий пока не уточняется.
21 февраля коммунальная авария произошла на улице Антона Петрова. Была ограничена подача воды в шести пятиэтажных жилых домах и Алтайском государственном институте культуры.