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В Барнауле произошли сразу две коммунальные аварии за ночь

В Барнауле в ночь с 22 на 23 марта произошли две коммунальные аварии: на теплосети по улице Попова и на водопроводе в районе пересечения Комсомольского проспекта и улицы Чкалова. Сейчас коммунальщики устраняют повреждение, сообщили в мэрии.

Коммунальная авария в Барнауле 23 марта.
Коммунальная авария в Барнауле 23 марта.
Barnaul 22

Первая авария произошла в 03.50 по адресу ул. Попова, 118. Без отопления и горячей воды остались 24 многоэтажки в районе улиц Попова, Антона Петрова, Энтузиастов и Солнечная Поляна, школы № 117 и № 120, четыре детсада и школа-интернат.

Второй порыв случился на пересечении улицы Чкалова и Комсомольского проспекта. Жители четырех многоэтажек, 27 частных домов, а также школа и Барнаульский юридический институт в данный момент остаются без холодной воды.

Время ликвидации аварий пока не уточняется.

Коммунальная авария в Барнауле 23 марта.
Коммунальная авария в Барнауле 23 марта.
Barnaul 22

21 февраля коммунальная авария произошла на улице Антона Петрова. Была ограничена подача воды в шести пятиэтажных жилых домах и Алтайском государственном институте культуры.

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