14 августа в Барнауле прошел праздник «Медовый Спас на Алтае-2019». На площади Сахарова представили свою продукцию более 30 пчеловодов из 25 районов Алтайского края.

Для гостей праздника была организована большая семейно-развлекательная программа и концерт с участием музыкальных и танцевальных коллективов города. Барнаульцы могли продегустировать мед урожая 2019 в рамках конкурса «Народное признание», и поучаствовать в лотерее «Медовый спас».

На выставке можно было прицениться к свежему и душистому меду. Самые дешевые сорта продают за 250−300 рублей за 1 кг. В основном это луговое разнотравье. Мед из донника, эспарцета стоит от 400 рублей за кило, из акации — от 500 рублей, с прополисом — от 600, липовый — от 700 рублей, таежный, дягилевый мед — от 550 рублей.

На ярмарке на площади Сахарова открыты около 30 медовых палаток. Кроме меда, здесь можно купить восточные сладости российского производства, сушеные грибы, алтайские травы и бальзамы.

Напомним, ранее altapress.ru писал про массовую гибель пчел из-за ядохимикатов, которыми фермеры обработали поля от вредителей.

Сергей,

пчеловод:

У нас Горный мед, чистый, 300 км от Барнаула — там нет засевных полей, только дикорастущие травы. На ярмарке травленого меда нет совсем. Нас Роспотребнадзор проверяет постоянно.

Ярмарка меда работает с 10:00 до 18:00 до 8 сентября.