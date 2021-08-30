30 августа
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В Барнауле с 1 сентября изменится расписание троллейбусного маршрута

С 1 сентября в Барнауле изменится расписание движения троллейбуса № 6, сообщает мэрия.

Общественный транспорт. Троллейбус.
Общественный транспорт. Троллейбус.
СС0

Как передает пресс-центр городской администрации, по новому графику последний троллейбус будет отправляться с конечной остановки «Площадь Победы» в 19:50 и прибывать на конечную остановку «Солнечная поляна» в 20:27.

С остановки «Солнечная поляна» последний рейс теперь отправляется в 19:00 и прибывает на «Площадь Победы» в 19:36.

Изменение движения связано с переходом троллейбусов на зимнее расписание.

Напомним, в августе барнаульцы заметили троллейбус без кондуктора. Люди входили и выходили через первую дверь, и оплачивали проезд у водителя через валидатор или наличными.

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