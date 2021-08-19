19 августа 23°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцы заметили троллейбус без кондуктора

Помимо трамваев, которые работают без кондукторов, к такой системе подключились и троллейбусы. Один из них заметил читатель altapress.ru.

Троллейбус.
Троллейбус.
Ольга Олейникова.

18 августа троллейбус № 7 шел от «Ультры» в сторону пл. Октября без кондуктора. Люди входили и выходили через первую дверь, оплачивали у водителя через валидатор или наличными.

На средней двери висела табличка.

Троллейбус без кондуктора.
Троллейбус без кондуктора.
altapress.ru

«Получается, что барнаульский электротранспорт постепенно превращается в маршрутки? Сначала трамваи, теперь еще и троллейбусы. Пассажиры спокойно шли расплачиваться к водителю, видимо, уже привыкли к такому „новшеству“», — рассказал один из пассажиров.

Как уже писал altapres.ru, в марте жители Барнаула просили администрацию города немедленно отказаться от бескондукторного обслуживания пассажиров трамваев.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость