Барнаульцы заметили троллейбус без кондуктора

Помимо трамваев, которые работают без кондукторов, к такой системе подключились и троллейбусы. Один из них заметил читатель altapress.ru.

18 августа троллейбус № 7 шел от «Ультры» в сторону пл. Октября без кондуктора. Люди входили и выходили через первую дверь, оплачивали у водителя через валидатор или наличными.

На средней двери висела табличка.

Троллейбус без кондуктора. altapress.ru

«Получается, что барнаульский электротранспорт постепенно превращается в маршрутки? Сначала трамваи, теперь еще и троллейбусы. Пассажиры спокойно шли расплачиваться к водителю, видимо, уже привыкли к такому „новшеству“», — рассказал один из пассажиров.

Как уже писал altapres.ru, в марте жители Барнаула просили администрацию города немедленно отказаться от бескондукторного обслуживания пассажиров трамваев.