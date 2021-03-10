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Жизнь

Барнаульцы требуют вернуть кондукторов в трамваи

Жители Барнаула просят администрацию города немедленно отказаться от бескондукторного обслуживания пассажиров трамваев. Позицию представили в паблике Transport.Брн.

В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов.
В Барнауле на линию выйдут трамваи без кондукторов.
barnaul.org

Один из подписчиков поделился своими впечатлениями от поездки в вагоне без кондуктора на маршруте № 1 около 20:00. Людей в трамвае было много.

По словам горожанина, иногда на выход скапливалось до 10 пассажиров, а водитель не открывал двери до тех пор, пока все выходящие не оплатят проезд. У некоторых банковские карты срабатывали не сразу, чтоо тормозило весь процесс.

«Руководство ГЭТ (МУП „Горэлектротранс“ — прим.ред.) почему-то молчит о том, что бескондукторных вагонов давно уже не 2, а гораздо больше. Участники нашего сообщества ездили на таких трамваях не только по 1 и 2 маршрутам, но также по 4-ке, 5-ке и даже по 7-ке!» — говорится в паблике.

Авторы обращения призывают властей повысить заработную плату кондукторам и улучшить их условиях труда. Тогда, вероятно, проблема нехватки рабочих рук решится сама собой, полагают участники сообщества.

Как объясняли в администрации Барнаула, выпускать на линию трамваи без кондукторов — это вынужденная мера, на которую решились из-за острого дефицита в штате.

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