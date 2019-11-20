В Барнауле устранили коммунальную аварию. Отопление пошло в дома

20 ноября ночью в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по адресу проспект Ленина, 142.

По последним данным, авария устранена. Специалисты СГК и БТСК приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

По истечении 2−2,5 часов тепло будет подано в дома.

В результате аварии 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105 оставались без отопления, сообщили в мэрии города.

Без теплоснабжения в сильный мороз остались порядка 2,5 тысяч человек.

Был веден режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.

Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.