Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 ноября -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

В Барнауле устранили коммунальную аварию. Отопление пошло в дома

20 ноября ночью в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по адресу проспект Ленина, 142.

Крупная коммунальная авария на пр. Ленина.
Крупная коммунальная авария на пр. Ленина.
пресс-служба администрации Барнаула

По последним данным, авария устранена. Специалисты СГК и БТСК приступили к заполнению магистрали теплоносителем.

По истечении 2−2,5 часов тепло будет подано в дома.

В результате аварии 26 жилых домов и детские сады № 45 и № 105 оставались без отопления, сообщили в мэрии города.

Без теплоснабжения в сильный мороз остались порядка 2,5 тысяч человек.

Был веден режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.

Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость