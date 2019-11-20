Тепло в дома 2,5 тысяч барнаульцев вернут к вечеру 20 ноября

Специалисты СГК и БТСК приступили к сварке. Предварительно им пришлось срубить дерево. Осложняет ситуацию погода: на улице -25 градусов и на поврежденном участке выходит на поверхность густой пар.
Директор БТСК Александр Гросс прогнозируют окончание работ
Карта отключений:
Как уже писал altapress.ru, в администрации Барнаула прошло совещание оперативного штаба, которое экстренно провел первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Введен режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.
Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.
Остаются отключенными от отопления и горячей воды 26 жилых многоквартирных домов и три детских сада.