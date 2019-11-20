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20 ноября -26°C

Тепло в дома 2,5 тысяч барнаульцев вернут к вечеру 20 ноября

Специалисты продолжают работать на месте аварии на пр. Ленина, 142, где ночью в мороз лопнула магистральная теплосеть. Отопление и горячую воду в дома 2,5 тысяч горожан обещают вернуть к вечеру, примерно, к 20:00—21:00.

Крупная коммунальная авария на пр. Ленина.
Крупная коммунальная авария на пр. Ленина.
пресс-служба администрации Барнаула

Специалисты СГК и БТСК приступили к сварке. Предварительно им пришлось срубить дерево. Осложняет ситуацию погода: на улице -25 градусов и на поврежденном участке выходит на поверхность густой пар.

Директор БТСК Александр Гросс прогнозируют окончание работ на 17:00—18:00. Еще пара часов понадобится на то, чтобы подать отопление в дома.

Карта отключений:

Как уже писал altapress.ru, в администрации Барнаула прошло совещание оперативного штаба, которое экстренно провел первый заместитель главы администрации, руководитель аппарата Вячеслав Франк. Введен режим повышенной готовности в двух районах, организовано дежурство экипажа ГИБДД и дорожной техники на месте аварии.

Повреждение произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм. Трубе 36 лет.

Остаются отключенными от отопления и горячей воды 26 жилых многоквартирных домов и три детских сада.

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